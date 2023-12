Vertragsfrage: Tuchels „Wertschätzung“ für Davies

Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern läuft 2025 aus. Höchste Zeit also für eine Verlängerung. Thomas Tuchel ist diesbezüglich zuversichtlich und sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich bin da entspannt und habe Vertrauen in die Verantwortlichen.“ Worte, die auch als Aufforderung an Sportdirektor Christoph Freund verstanden werden können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bayern-Trainer weiter: „Er ist ein absoluter Stammspieler. Er kennt unsere Wertschätzung. Phonzie weiß zu 100 Prozent, wie sehr wir ihn wertschätzen. Er ist noch extrem jung und hat noch Potenzial.“ Zum Beispiel könnte sich der 23-Jährige bei Flanken noch verbessern

Lese-Tipp

Bayern: Vier Profis vor Rückkehr gegen Union

Problem für die Bayern: Mit Real Madrid wirbt der wohl schillerndste Klub der Welt um Davies. Spanische Medien zeigten sich zuletzt bereits sehr sicher, dass der Kanadier im Bernabeu landet. Doch Davies‘ Berater Nedal Huoseh sagte der ‚tz‘ unlängst: „Das trifft so nicht zu. Im Moment ist Phonzie bei Bayern München und dort liegt sein Fokus.“