Leipzig: Spieler äußern sich zum Marsch-Aus

Das Aus von Trainer Jesse Marsch bei RB Leipzig hat nach Aussagen seiner ehemaligen Spieler mannigfaltige Gründe, die nicht zwangsläufig alle auf den Übungsleiter zurückzuführen sind. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ äußert sich beispielsweise Kapitän Peter Gulacsi (31) auch selbstkritisch: „Ich würde nicht sagen, dass es nicht gepasst hat. Aber es gab immer wieder Momente im Spiel, wo wir andere Automatismen hatten. Da konnten wir nicht so umsetzen, was der Trainer wollte.“ Mittelfeldmann Konrad Laimer (24) zieht ein ähnliches Fazit: „Wir waren einfach zu unkonstant, haben unser Potenzial nicht abgerufen.“

Marsch war nach zuletzt enttäuschenden Auftritten vermehrt in die Kritik geraten. Nach dem erneut ideenlosen Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Freitag beim 1:2 gegen Union Berlin wurde der US-Amerikaner am Sonntag entlassen. Für ihn hat zunächst interimsweise Achim Beierlorzer übernommen, aktuell wird Domenico Tedesco als heißer Kandidat für die Marsch-Nachfolge gehandelt.