Medien: Tedesco übernimmt bei RB Leipzig

RB Leipzig hat offenbar einen neuen Cheftrainer gefunden. Nach Informationen von ‚Sky‘ übernimmt Domenico Tedesco beim Bundesligisten. Co-Trainer Andreas Hinkel und Torwarttrainer Max Urwantschky sollen den 36-Jährigen wohl unterstützen.

Seit Oktober 2019 und bis Mai dieses Jahres coachte Tedesco Spartak Moskau in Russland. In Deutschland hatte er zuvor Schalke 04 und Erzgebirge Aue betreut. In Leipzig tritt Tedesco die Nachfolge von Jesse Marsch an.

Vom 48-jährigen US-Amerikaner trennte sich RB am Sonntag nach nur fünf Monaten. Die Sachsen stehen in der Bundesliga auf Platz elf, auf internationalem Parkett geht es nach Platz drei in der Champions League im neuen Jahr in der Europa League weiter.