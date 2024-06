Klub informiert: Entscheidung im Zirkzee-Poker?

Der AC Mailand arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung von Joshua Zirkzee. Wie zunächst ‚Relevo‘ und wenig später auch Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, haben die Rossoneri den FC Bologna darüber informiert, dass man die Ausstiegsklausel beim niederländischen Stürmer ziehen wird.

Wenn das passiert, werden festgeschriebene 40 Millionen Euro von Mailand nach Bologna fließen. In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht. Milan hat mit Zirkzee noch keine Einigung erzielt, die Verhandlungen laufen. Beide Seiten seien aber optimistisch, dass ein Deal zustande kommt. Zirkzee wolle in Italien bleiben und Milan sei klarer Favorit im Transferpoker.

Der 23-jährige Niederländer war 2022 für 8,5 Millionen Euro vom FC Bayern zum FC Bologna gewechselt. In der abgelaufenen Saison war Zirkzee im Sturmzentrum in der Regel gesetzt und kommt wettbewerbsübergreifend auf 19 direkte Torbeteiligungen. Das hat offenbar die Aufmerksamkeit der Mailänder geweckt.

Wie reagiert Bayern?

Ein Wort mitzureden hat zudem der FC Bayern. Per Rückkaufoption könnten die Münchner ihr einstiges Talent zurückholen. 20 bis 25 Millionen würden in dem Fall fällig. Theoretisch könnte man Zirkzee dann sogar an Milan weiterverkaufen. Es wäre ein guter Deal für die Bayern, der jedoch der Zustimmung des Spielers bedarf. Ob sich der darauf einlassen wird, bleibt offen.

Auch im Fall eines Transfers zwischen Bologna und Mailand würde man an der Säbener Straße wohl profitieren. Denn die Bayern sollen neben der Rückkaufoption auch über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent verfügen.