Bochum: Kommt der Wunschstürmer im zweiten Anlauf?

Giorgos Masouras stand schon im Sommer ganz oben auf der Wunschliste des VfL Bochum. Der Angreifer wäre eine kostengünstige Lösung gewesen, der Vertrag lief im Sommer aus und der VfL witterte seine Chance. Doch der 31-Jährige, seit 2019 in Diensten von Olympiakos Piräus, entschied sich für einen Verbleib in Griechenland und unterschrieb im Juli ein neues Arbeitspapier bis 2027.

Nun aber könnte Bochum mit einigen Monaten Verspätung doch noch seinen Wunschstürmer bekommen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, sind die Bochumer an einem Wintertransfer interessiert. Der Angreifer ist zwar Kapitän in Piräus, soll aber mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sein. Vor der Winterpause blieb Masouras meist nur der Platz auf der Bank, sein bislang letztes Spiel von Beginn an absolvierte er Ende Oktober.

Bochum sucht dringend nach offensiver Verstärkung. Das Team von Trainer Dieter Hecking steht am Ende der Bundesliga-Tabelle, in 15 Liga-Spielen schoss der VfL nur magere 13 Tore. Die Angreifer lassen bislang ihre Torjägerqualitäten vermissen, Myron Boadu (23) kommt auf zwei Treffer, Philipp Hofmann (31) und Moritz Broschinski (24) jeweils auf einen.