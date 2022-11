Lewandowski: „Es war eine sehr harte Entscheidung“

„Es war eine sehr harte Entscheidung,“, erwidert Robert Lewandowski auf Nachfrage des ‚kicker‘, „bei Bayern hatte ich alles unter Kontrolle und war in meiner Komfortzone. Aber mir war klar, dass es der richtige Moment war zu gehen. Meine Karriere soll lange dauern, und ich will dabei glücklich sein. Als die Gespräche mit Barça begannen, wusste ich, dass es privat und sportlich für mein Leben die beste Entscheidung sein würde, nach Barcelona zu gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vielzitierte neue Herausforderung sei also der Hauptgrund gewesen, erklärt der polnische Superstar – aber nicht der einzige: „Ich habe immer davon geträumt, in La Liga zu spielen. Außerdem wollte ich nicht meine gesamte Karriere nur in einer Liga verbringen. Das war der andere Grund. Ich habe alles mit Bayern gewonnen, und das wird mich immer mit Stolz und Dankbarkeit erfüllen. Aber ich wollte etwas Neues in Barcelona. Jetzt habe ich ein neues Glück gefunden.“

Champions League-Aus als Lerneffekt

Sportlich hat Lewandowski in Katalonien zumindest auf persönlicher Ebene voll eingeschlagen. 18 Treffer sammelte der 34-Jährige in 19 Partien. Zur Wahrheit gehört aber auch das sang- und klanglose Ausscheiden in der Champions League.

„Ich wusste, dass wir in meiner ersten Saison hier nicht alles gewinnen werden. Dieses Team befindet sich im Neuaufbau und braucht Zeit für diesen Prozess. Wir hätten weiterkommen sollen, aber wir haben viel gelernt, ganz besonders unsere vielen jungen Spieler“, sagt Lewandowski über den Misserfolg auf internationaler Ebene. Man habe „ein paar Fehler gemacht und das kann man sich auf diesem Niveau nicht leisten. Man muss lernen, wie man gewinnt.“

Lob für Choupo-Moting

Auf seine Ex-Kollegen blickt der Torjäger derweil ohne jegliche Missgunst. Über Eric Maxim Choupo-Moting, in den zurückliegenden Wochen in Gala-Form, sagt Lewandowski: „Er hat jetzt einige Tore erzielt und ist in guter Form. Ich kenne ihn ja, er ist ein guter Typ und hat gerade einen klasse Lauf. Ich finde es schön, dass er jetzt ein paar Tore gemacht hat, aber die Saison ist noch lang. Ich kann ihm nur alles Gute wünschen und hoffe, dass er diese Form auch die restliche Saison halten kann.“

Ob Choupo-Moting dauerhaft die Fußstapfen von Lewandowski ausfüllen wird, ist allerdings offen. Der Vertrag des Kameruners endet im Anschluss an die Saison. Die Gespräche laufen, aber auch andere Klubs der Kategorie Manchester United locken mit einem letzten großen Vertrag.