Rekord: Van Ginkel vor fünftem PSV-Wechsel

Die PSV Eindhoven wird Marco van Ginkel aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus unter Vertrag nehmen. Wie die niederländische Zeitung ‚AD‘ berichtet, will der niederländische Vizemeister den Deal in den nächsten Tagen abschließen. Zum Trainingsbeginn am kommenden Freitag soll der Mittelfeldspieler bereits wieder als PSV-Spieler mitmischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2016 wurde van Ginkel viermal vom FC Chelsea nach Eindhoven verliehen, so auch in der abgelaufenen Spielzeit (elf Einsätze). Da der Vertrag des 28-Jährigen bei den Blues zum Monatsende ausläuft, kann ihn der Götze-Klub nun längerfristig verpflichten, ohne dass eine Ablöse fällig wird. Van Ginkels fünfter Wechsel zu ein und demselben Verein würde einen Rekord bedeuten.