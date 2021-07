Tschechien - Dänemark: So könnten sie spielen

Mit Tschechien oder Dänemark wird ein Underdog ins Halbfinale der Europameisterschaft einziehen und bekommt die Chance, im Konzert der ganz Großen mitzumischen. Beide Mannschaften sorgten bei der Europameisterschaft schon für das ein oder andere Highlight: Sei es Patrick Schicks Treffer aus 45 Metern in der Partie gegen Schottland (2:0) oder das berauschende 4:0 der Dänen im Achtelfinale gegen Wales.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen die Niederlande (2:0) hat der tschechische Trainer Jaroslav Silhavy keinen Grund, etwas zu verändern. So wird auch heute Abend aller Voraussicht nach der Leverkusener Patrick Schick die Sturmspitze in einer 4-2-3-1 Formation bilden. Mit dem für die TSG Hoffenheim aktiven Pavel Kaderabek wird ein weiterer Spieler aus der Bundesliga in der Startelf stehen.

Stürmer Yussuf Poulsen ist nach kleinerer Verletzung wieder fit und könnte Kasper Dolberg trotz dessen Doppelpacks im vergangenen Spiel auf die Bank verdrängen. Ansonsten wird Coach Kasper Hjulmand wohl weiterhin auf das erfolgreich praktizierte 3-4-3-System setzen. Das Herzstück der Dänen ist das sowohl spiel- als auch kampfstarke Mittelfeldzentrum aus Pierre-Emile Höjbjerg und Thomas Delaney.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Tschechien

Dänemark