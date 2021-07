Vier Interessenten: Nächste Leihe für Nelson?

Der FC Arsenal plant eine erneute Leihe für Reiss Nelson. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, würden die Gunners den Vertrag ihres Flügelstürmers gerne um drei Jahre bis 2026 verlängern und unmittelbar danach woanders Spielpraxis sammeln lassen – so wie in der Saison 2018/19, als Nelson an die TSG Hoffenheim verliehen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

23 Pflichtspiele bestritt der heute 21-Jährige seinerzeit für die Kraichgauer und erzielte dabei sieben Tore. In London blieb Nelson der Durchbruch bislang allerdings verwehrt. Lediglich acht Profi-Einsätze absolvierte das Eigengewächs in der zurückliegenden Spielzeit. Laut Romano zeigen Olympiakos Piräus und drei englische Klubs derzeit Interesse an Nelsons Diensten.