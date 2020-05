Schalke beschäftigt sich mit Fürth-Talent Leweling

Der FC Schalke 04 schaut sich trotz knapper Kassen nach Verstärkungen für die kommende Saison um. Wie ‚Sport1‘ berichtet, ist dabei Jamie Leweling von Greuther Fürth ins Visier der Gelsenkirchener geraten.

Der Flügelspieler passt perfekt ins derzeitige Beuteschema der Königsblauen. Mit seinen 19 Jahren ist er noch jung und entwicklungsfähig, gleichzeitig aber noch für kleines Geld zu haben. Aufgrund der Coronakrise ist Schalke finanziell angeschlagen. Große Transfers kann der Revierklub wohl nicht ohne weiteres tätigen.

Neben S04 zeigen laut ‚Sport1‘ auch Tottenham Hotspur, der FC Watford, Udinese Calcio und der AC Mailand Interesse an Leweling. Der ‚kicker‘ hatte zudem bereits vor einigen Tagen den VfB Stuttgart mit dem deutschen U19-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Berater hält sich zurück

Dessen Berater Florian Goll will sich nicht in die Karten schauen lassen: „Fakt ist, dass sich der Spieler in Fürth pudelwohl fühlt. Jamie weiß genau, was er dem Klub und dem Trainer zu verdanken hat. Er arbeitet täglich hart an sich und ist heiß auf den Re-Start. Es ist doch klar, dass ein Junge mit dem Profil von Jamie und seiner bislang gezeigten Performance nicht unentdeckt bleibt. Das ist in unsere Branche nun mal so, aber wir tun gut daran, den Jungen sich weiter unbekümmert entwickeln zu lassen.“ Ob nach der Saison die Lage anders aussieht?