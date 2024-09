Nationalelf-Entscheidung: Schmidts Rat an Wanner

Frank Schmidt hat eine klare Meinung, für welche Nationalmannschaft sich Toptalent Paul Wanner entscheiden sollte. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der Coach des 1. FC Heidenheim, was er seinem aktuellen Schützling empfehlen würde: „Als mehrmaliger U-Nationalspieler Deutschlands würde ich ihm natürlich raten und mir wünschen, dass er sich für den DFB entscheidet. Diese Spielertypen brauchen wir, Paul ist in seinem Jahrgang 2005 die unumstrittene Nummer eins und schon mehr als ein Toptalent.“ Wanner besitzt sowohl die österreichische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft und kann sich noch bis zu seinem ersten Pflichtländerspiel für beide Auswahlteams entscheiden.

Das Eigengewächs des FC Bayern ist aktuell an den FCH ausgeliehen und sorgt in seiner ersten Saison in der Bundesliga direkt für Furore. Dass sich das Talent für mehr Spielpraxis ausgerechnet für den kleinen Provinzklub und gegen Offerten von Klubs wie dem VfB Stuttgart, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt entschieden hat, sieht Schmidt als eine Art Auszeichnung: „Es ist eine Bestätigung, dass wir uns einen Namen gemacht haben. Wir konnten ihn, seine Familie, Berater und den FC Bayern überzeugen, dass wir der richtige nächste Schritt sind. Er ist für seine 18 Jahre extrem weit und sehr auf dem Boden geblieben. Wir hätten gerne eine Kaufoption gehabt, das wollten die Bayern nicht.“ Wanner gibt das Lob gegenüber dem ‚kicker‘ zurück: „Frank Schmidt ist ein erfahrener Trainer, von dem man unglaublich viel lernen kann. Ich habe mich bewusst für den FCH entschieden.“