Newcastle: Calvert-Lewin neuer Sturmfavorit

Newcastle United hat im Zuge der Suche nach einem neuen Stürmer einen neuen Favoriten. Laut dem ‚Telegraph‘ wollen die Magpies einen Vorstoß bei Dominic Calvert-Lewin vom FC Everton wagen. Der 25-Jährige englische Nationalspieler könnte die im Abstiegskampf steckenden Toffees trotz eines Vertrags bis 2025 nach der Saison verlassen und eine neue sportliche Herausforderung suchen.

Calvert-Lewin verpasste den Großteil der Saison aufgrund eines Zehenbruchs und weiterer Verletzungen. In 14 Pflichtspielen markierte der 1,89 Meter große Rechtsfuß lediglich drei Treffer. In Newcastle ist man dennoch vom grundsätzlichen Potenzial überzeugt. Am St. James‘ Park befinden sich neben Calvert-Lewin auch Ivan Toney (26, FC Brentford), Eddie Nketiah (22, FC Arsenal) und Darwin Núñez (22, Benfica Lissabon) in der engeren Auswahl.