Chicago und Insigne arbeiten an Trennung

Zwischen Chicago Fire und Lorenzo Insigne stehen die Zeichen klar auf Trennung. Wie US-Journalist Tom Bogert berichtet, arbeitet das MLS-Franchise derzeit an einer Vertragsauflösung. Auch der 33-jährige Italiener soll an einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses interessiert sein. In der kommenden Woche müssen die Vereine ihre Kader für die Saisonvorbereitung melden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insignes Vertrag ist normalerweise noch bis 2026 gültig. Sollte sich in den kommenden Tagen kein Abnehmer für den routinierten Dribbler finden, sei auch eine Abfindungszahlung möglich. Mit umgerechnet 14,8 Millionen Euro Jahresgehalt gehört der 54-fache Nationalspieler zu den absoluten Topverdienern in der MLS.