Di María kommentiert Wechselgerüchte

Ángel Di María hat auf die Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Heimatverein Rosario Central reagiert. Gegenüber dem argentinischen Ableger von ‚ESPN‘ erklärt der 35-Jährige: „Ich habe sie gehört und sie haben mir nicht sehr gefallen. Ich entscheide, wann die Zeit für einen Wechsel reif ist.“

Über seine Situation bei Juventus Turin sagt Di María: „Ich habe mit niemandem gesprochen. Wir werden sehen, was passiert.“ In Italien steht der Flügelstürmer noch bis Sommer unter Vertrag. Der argentinische Weltmeister kommt in der aktuellen Saison in 19 Pflichtspielen auf drei Treffer sowie sechs Assists.

