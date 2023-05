Union: Unzufriedener Trimmel spricht von Abschied

Christopher Trimmel spricht in einem Interview über einen möglichen Abschied von Union Berlin. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Kapitän der Eisernen: „Was soll ich sagen? Ich habe meinen Vertrag verlängert. Wenn ich nächste Saison die Hinrunde gar nicht spiele, werde ich mich, so wie ich mich kenne, verändern wollen. Weil ich so bin und mich noch zwei, drei Jahre sehe im Fußball. Ich bin fit, trainiere mit 18-, 19-Jährigen. Ich sehe mich da aktuell nicht im Nachteil. Für mich ist mein Alter nur eine Zahl. Es geht um Leistung.“

Zudem konnte sich Trimmel einen kleinen Seitenhieb gegen Urs Fischer nicht verkneifen: „Der Trainer hat gespürt, dass mich das beschäftigt. Ich bin Kapitän dieser Mannschaft. Ein Kapitän sollte eigentlich immer auf dem Feld stehen.“ Zur Erläuterung: Der 36-Jährige blieb im Laufe der Rückrunde mehrmals ohne Einsatz im Kader und musste sich darüber hinaus zweimal mit Kurzeinsätzen begnügen. Vertraglich ist der Rechtsverteidiger noch bis 2024 an die Berliner gebunden. Insgesamt stand Trimmel für den aktuellen Bundesliga-Vierten 300 Mal auf dem Rasen. Wie seine Worte in Köpenick ankommen, bleibt abzuwarten.

