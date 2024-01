Freund: „Wir sind in Gesprächen“

Der FC Bayern lässt sich mit Blick auf mögliche Wintertransfers nicht in die Karten schauen. „Dass wir noch in Gesprächen sind mit verschiedenen Spielern, ist Fakt. Im Winter muss es auch für alle Seiten passen, das kann noch passieren“, sagt Sportdirektor Christoph Freund vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) gegenüber ‚DAZN‘.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Münchner noch einen Verteidiger für die rechte Außenbahn verpflichten wollen. Nordi Mukiele (26/Paris St. Germain) und Kieran Trippier (33/Newcastle United) sind derzeit die heißesten Kandidaten. Während Medien zufolge mit beiden Spielern bereits eine Einigung erzielt wurde, bedarf es noch einer Übereinkunft mit den Klubs.