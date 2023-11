Fast fix: Benzema-Klub findet neuen Trainer

Al Ittihad dürfte zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato steht der Argentinier Marcelo Gallardo vor einem Engagement beim saudi-arabischen Erstligisten, der unter anderem Weltfußballer Karim Benzema (35) beschäftigt.

Gallardo soll in Dschidda die Nachfolge des kürzlich entlassenen Portugiesen Nuno Espirito Santo antreten. Nur noch Details stehen aus, die Vertragsunterschrift wird für die kommenden Tagen erwartet. Zwischen 2014 und 2022 stand der Südamerikaner in seiner Heimat bei River Plate an der Seitenlinie und feierte große Erfolge.