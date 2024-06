Milojevic verlässt Leverkusen

Bayer Leverkusens Defensivtalent Filip Milojevic (19) wechselt zurück in seine österreichische Heimat. Beim Erstligisten SCR Altach unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2027. Milojevic blieb in Leverkusen ohne Profieinsatz, 27 Mal lief er in der zurückliegenden Saison für Bayers U19 auf.

Altachs Sportdirektor Roland Kirchler sieht in dem österreichischen U21-Nationalspieler „einen hochtalentierten jungen“ Neuzugang. Dieser betont: „Die Rückkehr nach Vorarlberg und im Speziellen zum SCR Altach ist für mich etwas Besonderes. Noch vor einigen Jahren war ich als Balljunge im Schnabelholz. Deshalb macht es mich sehr stolz, und ich bin voller Vorfreude, das SCRA-Trikot zu tragen und meine ersten Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Altach bietet für junge Spieler wie mich ein super Umfeld.“