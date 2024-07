Schalke 04: Entscheidung im Karaman-Poker

Der FC Schalke 04 feiert einen großen Erfolg auf personeller Ebene. Nach Angaben von ‚Sky‘ steht Mittelstürmer Kenan Karaman vor einer Verlängerung bei den Königsblauen. Der neue Kontrakt wird bis 2028 gültig sein und noch am heutigen Nachmittag unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt war offen, ob sich Karaman für einen Verbleib auf Schalke oder für ein neues Kapitel seiner Karriere entscheidet. Die Wahl fällt allem Anschein nach auf jenen Klub, für den er seit knapp zwei Jahren auf Torejagd geht. In der vergangenen Saison war er dabei besonders erfolgreich: Mit 13 Ligatoren und neun Vorlagen avancierte der 30-Jährige zur Schalker Lebensversicherung.

Lese-Tipp

Lebensversicherung Karaman bleibt auf Schalke

In der anstehenden Spielzeit will Karaman an diese Quote anknüpfen und dafür sorgen, dass die Knappen oben angreifen in der zweiten Liga. Abzuwarten bleibt, ob ihn die Verantwortlichen auch zum Kapitän küren werden. Zuletzt war zu vernehmen, dass ihm diese Ehre im Rahmen der Verhandlungen in Aussicht gestellt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (16:00 Uhr): Nun hat Schalke den Deal auch offiziell bestätigt. Karaman ist bis 2028 an den Zweitligisten gebunden.