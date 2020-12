Schalke: Baum über Harit-Rückkehr

Manuel Baum äußert sich vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15:30 Uhr) über die Situation von Amine Harit, der ursprünglich aus disziplinären Gründen zwei Wochen individuell trainiert hatte und erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 41-Jährige: „Grundsätzlich ist es für mich wichtig, dass man in der Mannschaft eine gewisse Kultur hat, wo es auch um Fehler geht, man darf Fehler machen. Man muss dann sehen, wie reagiert derjenige darauf und wie geht es dann zukünftig weiter.“

Dabei lobt der Übungsleiter die Reaktion des 23-jährigen Marokkaners, der bereits in der Vergangenheit mit Undiszipliniertheiten auffiel: „Man hat jetzt Amine erlebt in der Zeit, wo er nicht bei der Mannschaft sein durfte, dass er sich extrem bemüht hat, den Fehler, den er gemacht hat, zu korrigieren. Er hat dem ganzen Verein und der Mannschaft signalisiert, ich möchte wieder helfen. Das hat er sehr eindrucksvoll gemacht. Jetzt gehen wir mit ihm in die nächsten Spiele.“