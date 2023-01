Beijmo findet neuen Klub

https://agf.dk/nyheder/2023/januar/velkommen-til-felix-beijmo

VELKOMMEN TIL FELIX BEIJMO

Den svenske forsvarsspiller er ny mand i AGF's Superliga-trup. Der er et nyt ansigt i truppen til dagens testkamp mod FC København. For vi er glade for at kunne fortælle, at den svenske forsvarsspiller Felix Beijmo skifter til AGF fra Malmö FF, hvor han de sidste to år har spillet for Malmö i Allsvenskan og Europa League. Nu går turen så over Kattegat og til Aarhus, hvor han tiltræder i AGF på en lejeaftale frem til sommer og altså allerede i dag støder til truppen, når vi er en tur i København for at