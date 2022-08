Medien: Foden vor Verlängerung bei ManCity

Phil Foden wird offenbar zeitnah einen neuen Vertrag bei Manchester City unterschreiben. Wie der ‚Daily Mail‘-Journalist Mike Keegan berichtet, hat sich der Offensivspieler mit dem englischen Meister auf eine langfristige Verlängerung geeinigt. Zur genauen Laufzeit macht er keine Angaben.

Fodens aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2024 datiert. Den Vertrag unterschrieb der 22-Jährige im Jahr 2018. Damals war der Linksfuß noch ein aufstrebendes Eigengewächs aus der ManCity-Jugend, mittlerweile zählt er zu den besten Spielern der Mannschaft von Pep Guardiola. Sein neuer Vertrag wird dieser Entwicklung Rechnung tragen.

In der vergangenen Saison stand Foden in 45 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 25 Toren direkt beteiligt war. Bereits im vergangenen Jahr machten Gerüchte die Runde, dass der englische Nationalspieler vor der Verlängerung bei ManCity stehe. Passiert ist seitdem nichts, nun scheint eine Ausdehnung der Zusammenarbeit in Sicht.