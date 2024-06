Serie A lockt Führich

Chris Führich (26) hat nicht nur in der Bundesliga und der Premier League das Interesse geweckt. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich auch zwei namentlich nicht genannte Klubs aus der italienischen Serie A mit dem EM-Fahrer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei dem Italien-Duo soll es sich um zwei Klubs handeln, die in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen. Folglich kommen nur Inter und AC Mailand, Juventus Turin, Atalanta Bergamo sowie der FC Bologna in Frage. Allzu konkret scheint ein Wechsel nach Italien aber derzeit nicht.