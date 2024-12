United kassiert Korb bei England-Wunderkind

Trainer Russell Martin vom FC Southampton hat Manchester United beim Werben um das englische Wunderkind Tyler Dibling eine deutliche Absage erteilt. In der Pressekonferenz vor dem morgigen Duell mit den Tottenham Hotspur (20 Uhr) äußerte sich der 38-Jährige zu den aktuellen Berichten: „Mir wurden einige Gerüchte über United erzählt, eines davon war ein Angebot von 21 Millionen Pfund. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man dafür überhaupt nur seinen linken Fuss bekommt.“ Diblings Preisschild liegt also weitaus höher als die umgerechnet 25 Millionen Euro, die die Red Devils angeblich derzeit zu zahlen bereit sind.

Das Interesse von United ist seit mehreren Wochen verbrieft, auch Aston Villa hat den Flügelspieler in der Vergangenheit beobachten lassen. Laut Martin seien sowohl Dibling als auch dessen Umfeld aktuell an keinem Wechsel interessiert. Erst im August feierte der englische U21-Nationalspieler sein Premier League-Debüt für die Saints, stand seither neunmal in der Startelf. Zuletzt spielte Dibling dreimal in Folge über die volle Distanz. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft noch bis 2027, ein Angebot zur Verlängerung soll von Vereinsseite bereits vorliegen.