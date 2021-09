Rice reagiert auf Wechselgerüchte

Declan Rice fühlt sich bei West Ham United sehr wohl. Der Mittelfeldspieler betonte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Europa League gegen Rapid Wien (21 Uhr), dass er trotz der anhaltenden Wechselgerüchte nur an seinen aktuellen Verein denkt. „Man kann sehen, wie glücklich ich auf dem Platz bin. Ich liebe es, für diese Mannschaft und diesen Trainer zu spielen“, so der Engländer.

Im Sommer wurde Rice immer wieder mit einem Wechsel zum FC Chelsea und zu Manchester United in Verbindung gebracht. Einer vermeintlich verpassten Chance trauert der 22-Jährige aber nicht nach: „Ich habe das Gefühl, dass man an meinen Leistungen sehen kann, dass es keine Probleme gibt, dass mich nichts bedrückt. Ich spiele mit einem Lächeln im Gesicht, ich gehe da raus und führe das Team an.“