Hummels-Ersatz: Roma denkt an Ex-Stuttgarter

Konstantinos Mavropanos könnte es in diesem Sommer in die italienische Serie A zur AS Rom verschlagen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist das Dossier des früheren Innenverteidigers vom VfB Stuttgart auf dem Schreibtisch von Roma-Coach Gian Piero Gasperini gelandet. Nach dem Karriereende von Mats Hummels fahnden die Giallorossi nach einem weiteren zentralen Abwehrspieler.

Mavropanos war von 2020 bis 2023 in Stuttgart aktiv, ehe er sich West Ham United anschloss. Im Gegenzug kassierten die Schwaben stolze 20 Millionen Euro Ablöse. Insgesamt sammelte der 27-Jährige bereits 68 Pflichtspieleinsätze für die Hammers, einen dauerhaften Stammplatz konnte er sich aber noch nicht sichern.