Ibrahimovic verschiebt Karriereende

Zlatan Ibrahimovic (40) vom AC Mailand will nichts von einem baldigen Karriereende wissen. Gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘ äußert er sich zu seiner Zukunft: „Ich werde bald zurück sein. Ich werde nicht in den Ruhestand gehen. Ich werde zurückkommen und nicht aufgeben.“

In seiner typischen Manier fügt Ibrahimovic an: „Wenn ich einen stärkeren Spieler als mich sehe, bin ich bereit aufzuhören. Bis jetzt habe ich aber noch keinen gesehen.“ Der Vertrag des Schweden läuft bis Juni 2023. Im kommenden Jahr will er nach seiner schweren Knieverletzung wieder angreifen.