Übernimmt Keane in Sunderland?

Der AFC Sunderland hat bei der Suche nach einem neuen Trainer offenbar einen klaren Favoriten auserkoren. Wie ‚Guardian‘ und ‚Telegraph‘ unisono berichten, soll Roy Keane die Black Cats künftig betreuen. Bereits von 2006 bis 2008 hatte der irische Fußballexperte den Job des Cheftrainers in Sunderland inne. Damals gelang Keane sogar der Aufstieg in die Premier League.

Am vergangenen Sonntag wurde Lee Johnson von seinem Trainerposten in Sunderland entlassen. Im Kader von Sunderland würde Keane auf Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern und Leon Dajaku von Union Berlin treffen, die derzeit beide per Leihe beim englischen Traditionsklub spielen.