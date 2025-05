Blitz-Reise nach England: BVB gibt Gas bei Bellingham

Jude Bellingham hat wahrlich seine Spuren bei Borussia Dortmund hinterlassen. Der Engländer reifte im schwarz-gelben Dress zum Ausnahmespieler und verabschiedete sich folgerichtig zu Real Madrid, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Ein echtes Vorbild für seinen jüngeren Bruder Jobe – und bei dem machen die Dortmunder jetzt wohl auch ernst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass die sportliche Führungsriege um Sebastian Kahl, Lars Ricken und Niko Kovac am Mittwoch per Privatflieger nach Newcastle reiste. Zweck des Betriebsausflugs: Verhandlungen rund um Jobe Bellingham vom AFC Sunderland. Schon am Abend kehrte der Tross nach Dortmund zurück, wollte der Lokalzeitung zur Personalie aber keine Rückmeldung geben.

Bellingham steht in Sunderland noch bis 2028 unter Vertrag, scheint dem Zweitligisten aber inzwischen auch entwachsen. Für den 19-Jährigen rufen die Engländer dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro auf. Der Youngster wird allerdings auch schon mit Real Madrid sowie RB Leipzig und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Möglicherweise sind die BVB-Bosse die ersten mit einem konkreten Vorstoß.