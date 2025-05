BVB: Schlechte Nachrichten von Mané

Borussia Dortmund muss für längere Zeit auf Youngster Filippo Mané verzichten. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass der 20-Jährige sich am vergangenen Samstag in der zweiten Mannschaft des BVB gegen Wehen Wiesbaden (2:4) einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Damit wird der Italiener erneut mehrere Wochen ausfallen.

Der talentierte Abwehrspieler muss somit weiterhin auf sein Profidebüt für Schwarz-Gelb warten und bleibt vom Pech verfolgt. In dieser Saison fiel er bereits zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten mehrere Wochen mit verschiedenen Verletzungen aus. In der Rückrunde schaffte er es nur gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) in den Kader, kam aber nicht zum Einsatz.