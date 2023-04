Chelsea holt Offensiv-Talent von Benfica

Der FC Chelsea setzt sich im Werben um ein großes Talent von Benfica durch. Diego Moreira wird laut ‚Record‘ künftig im Trikot der Blues auflaufen. Wie die portugiesische Tageszeitung berichtet, setzen sich die Engländer unter anderem gegen Paris St. Germain und den AC Mailand durch. Der 18-jährige Flügelstürmer soll sogar schon an der Stamford Bridge unterschrieben haben.

Benfica hat dem Bericht zufolge bis zuletzt versucht, den 12-fachen U19-Naionalspieler Portugals mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Der Portugiese mit belgischen Wurzeln entschied sich nun jedoch, seine Zelte in Lissabon abzubrechen und auf die Insel zu gehen. Sein Profidebüt gab Moreira im August 2022 in der Champions League-Qualifikation gegen den FC Midtjylland (3:1), als er in der 89. Spielminute eingewechselt wurde.

