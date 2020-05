Rangnick schiebt Milan-Thema auf

In den Gedanken von Ralf Rangnick spielt eine mögliche Anstellung beim AC Mailand weiterhin eine Rolle. „Der AC Mailand hat einmal angefragt, ob es denn eine Möglichkeit gäbe. Ich habe daraufhin Red Bull informiert. Anschließend gab es Gespräche mit meinem Berater“, berichtet Rangnick im Interview mit der ‚Bild‘. Die Sache liege nun allerdings auf Eis: „Dann kam Corona und seitdem gibt es andere und wichtigere Themen.“

Für die Zukunft sei ein Wechsel in die Lombardei aber nicht ausgeschlossen: „Was kann man im Fußball schon alles ausschließen?! Komplett ausschließen kann ich das nicht. Im Moment haben der Klub und die gesamte Liga auch andere Probleme. Wird die Saison überhaupt weitergespielt, wenn ja, wann, wie und wo?“ Momentan fungiert der 61-jährige Rangnick im RB-Konsortium als Head of International Relations and Scouting.