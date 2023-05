Noch alles offen bei Wahl

Wo Innenverteidiger Hauke Wahl in der kommenden Saison die Fußballschuhe schnürt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die im April kolportierte Einigung mit dem FC St. Pauli besteht nach FT-Informationen noch nicht. Beide Seiten stehen zwar in gutem Kontakt, auch ein Treffen mit St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler hat es bereits gegeben. Entschieden ist aber noch nichts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen dieser Redaktion winken Wahl noch andere lukrative Optionen. Neue Dynamik dürfte in den Poker aber erst dann kommen, wenn die Interessenten Gewissheit in puncto Liga-Zugehörigkeit haben. Noch steht der 29-Jährige bei Holstein Kiel unter Vertrag, lässt die Zusammenarbeit zum Saisonende aber auslaufen und strebt einen Klubwechsel an.

Lese-Tipp

St. Pauli: Konkurrenz baggert an Dzwigala