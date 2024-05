Monaco arbeitet an 20-Millionen-Transfer

Bekommt Adi Hütter bei der AS Monaco teure Verstärkung für die Offensive? Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato arbeitet der Ligue 1-Vizemeister an einer Verpflichtung von Georges Mikautadze. Die Monegassen stehen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem georgischen Nationalspieler, der aktuell von Ajax Amsterdam an den FC Metz ausgeliehen ist.

Schwieriger dürften sich die Ablöseverhandlungen mit dem niederländischen Rekordmeister gestalten. Bis zu 20 Millionen Euro soll Ajax für Mikautadze fordern. Diese Summe kommt nicht von ungefähr: Starke 13 Tore in 20 Ligaspielen erzielte der Stürmer für Metz, gab zudem vier Vorlagen. In den Niederlanden steht er noch bis 2028 unter Vertrag.