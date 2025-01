García-Transfer: Rolfes zieht Zwischenfazit

Simon Rolfes sieht bei Sommer-Neuzugang Aleix García (27) noch einiges Steigerungspotenzial. „Alle Neuzugänge, das hat man schon gemerkt, brauchen ein wenig, um in die Mannschaft zu kommen und sich an die Spielweise und die Automatismen zu gewöhnen. Das gilt auch für Aleix. Ich bin mir sicher, dass bei ihm noch deutlich mehr geht“, so der Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

Garcia habe „die fußballerischen Voraussetzungen dafür. Für die sportliche und soziale Integration - das war bei vielen Spielern so, die wir geholt haben - braucht es aber ein wenig Zeit“. Rolfes, der betont, dass die Spielweise beim FC Girona – dem Ex-Verein des Mittelfeldspielers – eine andere war und ist sich sicher: „Schon jetzt hat er einige Schritte gemacht. Ich bin aber davon überzeugt, dass er seine Qualitäten in der Rückserie viel natürlicher einbringen wird.“ Bislang hatte Garcia keinen festen Stammplatz inne und tat sich vor allem in der Rückwärtsbewegung schwer.