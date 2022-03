Milan bleibt an Hickey dran

Der AC Mailand nimmt die Fährte von Aaron Hickey erneut auf. Laut der schottischen ‚Sun‘ haben die Rossoneri den Linksverteidiger in Diensten des FC Bologna mehrfach gescoutet, um die Entwicklung des 19-Jährigen genau im Blick zu behalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Milan wird nach einem Konkurrenten für Leistungsträger Theo Hernández (24) gefahndet. Bei Bologna hat sich Hickey in seiner nun zweiten Saison als Stammspieler auf der linken Seite durchgesetzt. In 27 Einsätzen stehen vier Treffer und ein Assist für den Teenager zu Buche. Sein Vertrag in der Hafenstadt läuft noch bis 2024.