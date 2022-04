Dembélé-Treffen in Marrakesch

Die Seite von Ousmane Dembélé und des FC Barcelona setzen sich wieder an einen Tisch. Wie FT aus der französischen Heimat des Offensivmanns erfuhrt, findet in Kürze in Marrakesch ein Treffen zwischen Dembélés Berater und Barcelonas Sportlicher Führung statt.

Thema ist der auslaufende Vertrag des 24-Jährigen. Zu Jahresbeginn waren die Verhandlungen um eine Verlängerung gescheitert, woraufhin Dembélé aussortiert wurde sofort verkauft werden sollte. Mittlerweile ist der Flügelstürmer wieder wichtig für Trainer Xavi, besonders heiß auf eine Verlängerung ist Dembélé nach FT-Infos trotzdem nicht.