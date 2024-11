M‘gladbach: Virkus stärkt Seoane den Rücken

Roland Virkus sieht eine positive Entwicklung von Borussia Mönchengladbach unter Trainer Gerardo Seoane. „Gerardo ist mit der Mannschaft momentan genau in dem Korridor, den wir als Ziel ausgegeben haben“, erklärt der Sportgeschäftsführer gegenüber der ‚Bild‘ und führt aus: „Es geht in vielen Teilbereichen in eine positive Richtung. Das passiert in kleinen Schritten. Manche lassen sich derzeit an der Tabelle und an diversen statistischen Daten ablesen, andere sind für viele noch nicht so sichtbar.“

Noch Anfang dieses Monats war von einem Ultimatum für Seoane die Rede, mögliche Nachfolger wurden bereits diskutiert. Zumindest in der Bundesliga lässt sich aber in der Tat ein Aufwärtstrend konstatieren. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Fohlenelf zehn Punkte, lediglich gegen den FC Augsburg setzte es eine knappe Niederlage (1:2). Im DFB Pokal musste sich Gladbach allerdings in der vergangenen Woche Eintracht Frankfurt geschlagen geben (1:2).