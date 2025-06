Bei Kim-Verkauf: Bayern hat schon Ersatz im Visier

In den vergangenen Monaten wurde der FC Bayern häufig mit Ronald Araújo vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. An die Säbener Straße ist der wuchtige Uruguayer aber nie gewechselt. Stattdessen könnte ein anderer Profi nach München kommen, der nicht nur den Nachnamen, sondern auch die Position mit dem Barça-Profi teilt.

Die Rede ist von Tomás Araújo, seines Zeichens Stammspieler bei Benfica und noch bis 2029 an den Lissaboner Traditionsklub gebunden. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird der portugiesische Nationalspieler als potenzieller Ersatz für Minjae Kim (28) genannt. Sollte der Südkoreaner die Bayern in diesem Sommer verlassen, könnte Araújo die aufkommende Kaderlücke schließen.

Kim-Abgang noch nicht akut

Bayern schaut zwar nicht aktiv nach Käufern für Kim, wäre dem Bericht zufolge aber bei einem passenden Angebot verhandlungsbereit. Um auf ein solches Szenario vorbereitet zu sein, schauen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters selbstredend nach Alternativen um.

Dass dabei auch Araújo ins Visier der Bayern gerät, ist nicht überraschend. Bei Bayerns 0:1-Niederlage gegen Benfica am Dienstagabend war der Rechtsfuß allerdings nicht mit von der Partie. Die Reise in die USA ließ der 1,87 Meter große Innenverteidiger sausen, da er sich von einer Verletzung erholt. Bevor Sportvorstand Max Eberl bei Araújo allerdings aktiv wird, müsste sich bei Kim konkret etwas tun. Das ist aktuell noch nicht der Fall.