Gladbach-Ultimatum für Seoane – zwei Nachfolger im Gespräch

Die heutige Partie gegen den SV Werder Bremen (17:30 Uhr) wird für Borussia Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane zum Schicksalsspiel. Fährt die Borussia einen Heimsieg ein, kann der Klub sogar bis auf Platz acht springen, bei einer Niederlage geraten die Fohlen mit derzeit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wieder in den Strudel des Abstiegskampfs.

„Wir müssen aus der Enttäuschung in Frankfurt lernen, es müssen Fortschritte erkennbar sein“, fordert Roland Virkus (zitiert via ‚Bild‘). Der Geschäftsführer Sport will „Mut und Vertrauen in die eigene Stärke auf dem Platz sehen“. Dafür erhält Seoane der ‚Bild‘ zufolge noch bis einschließlich der Partie gegen RB Leipzig in der kommenden Woche Zeit.

Sollte dem Schweizer bis dahin kein überzeugender Turnaround gelingen, „startet Gladbach im dritten Jahr die vierte Trainersuche.“ Als mögliche Nachfolger für die Trainerbank hat der Klub dem Bericht zufolge zwei alte Bekannte aus der Bundesliga im Blick. Demnach haben derzeit Roger Schmidt (57) und Urs Fischer (58) die besten Karten, beide sind ohne Verein und könnten entsprechend sofort übernehmen.

Vor der heutigen Partie gegen Bremen hatte Seoane auf der Spieltagspressekonferenz über das enttäuschende DFB-Pokalaus gegen Eintracht Frankfurt, bei dem die Borussia über 75 Minuten lang in Überzahl agierte, gesagt: „Der Druck gehört dazu im Spitzenfußball. Das Beste, was man machen kann, ist vier Tage später spielen zu dürfen und eine Reaktion zu zeigen.“ Viele Gelegenheiten bekommt Seoane allem Anschein nach aber nicht mehr dafür.