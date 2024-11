Chelsea: 120-Millionen-Einkauf auf Abschussliste?

Enzo Fernández ist im kommenden Sommer ein Verkaufskandidat beim FC Chelsea. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, sind die Blues bereit den 23-Jährigen ziehen zu lassen, da er die taktischen Ansprüche von Trainer Enzo Maresca nicht ausreichend erfüllt. Für den argentinischen Nationalspieler könnte Chelsea eine hohe Ablöse kassieren und den Kader weiter punktuell verbessern.

Fernández war im Januar 2023 für rund 120 Millionen Euro nach Westlondon gewechselt und ist noch bis 2032 an den Conference League-Teilnehmer gebunden. In den vergangenen Wochen verlor der zentrale Mittelfeldspieler seinen Stammplatz an Romeo Lavia und könnte demzufolge einen Wechsel in Betracht ziehen.