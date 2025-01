Henriksen verlängert in Mainz

Für Bo Henriksen stehen weitere Jahre als Coach des 1. FSV Mainz 05 auf der Agenda. Der 49-Jährige und die Rheinhessen haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Das neue Arbeitspapier ist bis 2027 datiert.

Seit Februar 2024 steht Henriksen beim Bundesligisten in der Verantwortung. In 34 Pflichtspielen ergatterte er mit Mainz 1,68 Punkte im Schnitt. Derzeit rangiert der Klub aus Rheinland-Pfalz auf dem sechsten Tabellenplatz und darf von Europa träumen.

„Bo Henriksen und Mainz 05 haben im vergangenen Jahr in einer sehr schwierigen sportlichen Situation des Vereins zusammengefunden. Diese hat er gemeinsam mit der Mannschaft mit mutigem Fußball und Bravour gemeistert. Bo hat darüber hinaus mit seiner positiven, emotionalen Art auch den gesamten Verein und die Stadt auf diesem Weg mitgenommen – er passt einfach perfekt zu uns. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit“, erklärt Sportdirektor Christian Heidel.

Und auch Henriksen selbst kommt zu Wort: „Von meinem ersten Tag an habe ich gespürt, dass die Aufgabe hier etwas Besonderes ist. Man ist nicht nur Teil eines Vereins, sondern einer ganzen Stadt. An jeder Ecke spürt man in Mainz die Leidenschaft, den Stolz auf die Mannschaft, das Vertrauen und den Glauben an uns. Es ist wunderbar, dass wir mit dem, was wir tun, so viele Menschen hier glücklich machen können. Was für ein verrücktes Jahr voller Emotionen – ich bin glücklich, dass wir unseren Weg noch zweieinhalb weitere Jahre gemeinsam weitergehen werden.“