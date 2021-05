Mainz: Quaison spricht über Wechsel

Robin Quaison hat sich zu seiner Zukunft geäußert. „Vielleicht verlängere ich in Mainz, vielleicht wechsele ich. Innerhalb der Bundesliga, in eine andere große Liga“, zitiert die ‚Bild‘ den 27-jährigen Angreifer, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft. Er wisse „es noch nicht. Alles ist möglich und nichts unmöglich.“

Seit 2017 schnürt Quaison inzwischen seine Schuhe für den FSV Mainz 05. In der laufenden Spielzeit büßte der Schwede seinen Stammplatz ein. „Natürlich will ich immer spielen. Aber das ist Fußball und okay für mich“, sagt der Rechtsfuß. Als Interessenten wurden in der Vergangenheit Olympique Lyon sowie der FC Burnley gehandelt.