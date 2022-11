Gegen Ecuador: De Ligt nur auf der Bank

Louis van Gaal verzichtet im zweiten WM-Spiel der niederländischen Nationalmannschaft gegen Ecuador (17 Uhr) auf Matthijs de Ligt. Statt dem 23-jährigen Innenverteidiger des FC Bayern darf Jurrien Timber (21/Ajax Amsterdam) von Beginn an ran. Beim 2:0-Sieg gegen den Senegal am ersten Spieltag stand de Ligt noch in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Timber laufen Virgil van Dijk (31/FC Liverpool) und Nathan Aké (27/Manchester City) im niederländischen Abwehrzentrum auf. Bei Ecuador steht derweil Piero Hincapié (20) von Bayer Leverkusen in der Startelf.