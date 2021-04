Stuttgart: Mack & Aidonis sind Leihkandidaten

Beim VfB Stuttgart sind die Personalplanungen für die kommende Saison in vollem Gange. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchten die Schwaben Luca Mack (20) sowie Antonis Aidonis (19) verleihen, damit diese mehr Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln können.

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Mack ist bis 2022 datiert und müsste folglich zunächst verlängert werden. Das Arbeitspapier von Innenverteidiger Aidonis läuft 2023 aus. Beide sammelten bereits Kurzeinsätze bei den Profis, kommen aber bevorzugt in der zweiten Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest zum Zug. In dieser Saison stehen für die Youngsters jeweils 18 Einsätze auf der Habenseite.