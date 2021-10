Nkunku liebäugelt mit PSG-Rückkehr

Christopher Nkunku kann sich eine Rückkehr zu Paris St. Germain vorstellen. „PSG hat mich geprägt, ich liebe den Klub sehr. Ob ich eines Tages zu PSG zurückzukehren werde? Warum nicht?“, sagt der Offensivspieler von RB Leipzig gegenüber dem französischen Sender ‚Téléfoot‘.

Vor zwei Jahren war der 23-Jährige für die schmale Ablöse von 13 Millionen Euro von Paris nach Leipzig gewechselt. Seitdem konnte Nkunku seinen Marktwert vervielfachen und zählt zu den besten Spielern der Bundesliga. Seine Zeit in der französischen Hauptstadt bewertet Nkunku positiv: „Diese Zeit bei PSG hat mich wachsen lassen. Es gibt nichts zu bereuen. Ich habe dadurch eine Menge Erfahrung gesammelt und bin stolz darauf.“

Traum von der Nationalmannschaft

Die Einberufung in die französische Nationalmannschaft ist das große Ziel des technisch versierten Rechtsfuß‘: „Es ist ein Kindheitstraum. Ich weiß, dass der Trainer und seine Mitarbeiter meine Spiele verfolgen. Es liegt an mir, mein Leistungsniveau konstant zu halten. Das ist es, was mich eines Tages sicher in die französische Mannschaft bringen wird.“

Am Mittwoch (21 Uhr) treffen RB und Nkunku in der Champions League auf das Pariser Starensemble. Für die Sachsen gilt es dann, die ersten Punkte in der Gruppe A einzufahren, um die minimale Chance auf das Weiterkommen zu wahren. In der Königsklasse gelangen dem Franzosen vier Treffer in den ersten drei Partien – aus Sicht der Leipziger kommen hoffentlich weitere gegen Nkunkus ehemaligen Verein hinzu.