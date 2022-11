WM-Kader: Kroatien mit fünf Bundesliga-Profis

Der kroatische Fußballverband HNS hat den endgültigen Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Mit Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart, Josip Stanisic vom FC Bayern, Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim schaffen es fünf Spieler aus der Bundesliga ins Aufgebot der Kroaten.

Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg ist dagegen ebenso nicht nominiert wie Ante Rebic vom AC Mailand. Für Luka Modric wird die WM in Katar das letzte große Turnier sein. Der Superstar von Real Madrid wird Kroatien als Kapitän anführen.

