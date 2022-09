ManCity - BVB: So seht ihr die Champions League-Partie live

Borussia Dortmund trifft nicht nur auf Manchester City, sondern auch auf Ex-Spieler Erling Haaland. Der norwegische Stürmer ist seit seinem Sommerwechsel vom BVB zu den Skyblues in einer überragenden Verfassung und stellte jüngst sogar diverse Premier League-Rekorde auf. Auf die Schwarz-Gelben wartet also ein schwieriges Spiel. Zum Dortmunder Glück sind mit Karim Adeyemi, Donyell Malen und Thorgan Hazard drei Kader-Rückkehrer wieder mit von der Partie.

ManCity gegen den BVB live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am morgigen Mittwoch, den 14. September statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff in Manchester ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte. Moderator Alex Schlüter wird zudem von Experte Sami Khedira unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen ManCity und dem BVB weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.