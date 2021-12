Werder: Nankishi -Leihe wird „nicht forciert“ 

Eigengewächs Abdenego Nankishi soll auch die Rückrunde beim SV Werder Bremen bestreiten. Eine Ausleihe werde „nicht forciert“, zitiert die ‚DeichStube‘ Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball.

„Wir haben großes Vertrauen in seine Qualitäten. Abed soll nach seiner Verletzung nun wieder seine Fitness aufbauen und dann einfach weiter Gas geben“, führt Fritz aus. Für Nankishi stehen in der Hinrunde 136 Spielminuten verteilt auf sechs Einsätze zu Buche. Unter Ole Werner schaffte es der Außenstürmer bislang nicht in den Kader.