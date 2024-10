Balotelli zurück in die Serie A?

Mario Balotelli könnte bald wieder in der italienischen Serie A an den Start gehen. Laut der Zeitung ‚La Repubblica‘ denken der FC Turin und der FC Genua an eine Verpflichtung des ehemaligen Stürmerstars. Das Interesse des Letztgenannten bestätigt auch Fabrizio Romano. Zwischen Balotelli und Genua-Trainer Alberto Gilardino sei es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Telefonat gekommen.

Balotelli ist seit dem Sommer ohne Verein und ist Romano zufolge bestrebt, in Italiens erste Liga zurückzukehren. Letztmals war der 34-Jährige in der Saison 2019/2020 in der Serie A aktiv – damals im Trikot von Brescia Calcio. In der vergangenen Spielzeit war er für Adana Demirspor in der Süper Lig aktiv und erzielte sieben Tore in 16 Einsätzen.